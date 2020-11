Besonderer Reiz Wanja Mues: Im "Tatort" spiele ich am liebsten den Bösewicht

Mues schaut selbst nicht so gern Thriller. "Mir ist das in heutigen Zeiten in den Nachrichten schon manchmal zu viel Horror und Psycho", gesteht er. "Ich persönlich suche bei meinem Filmkonsum im Moment eher nach etwas Heiterem in diesen Krisenzeiten." Das heiße aber nicht, dass er Thriller nicht gern drehe. "Es ist ja nicht so einfach, wie so etwas entsteht und, wie Komödie auch, hohe Kunst."