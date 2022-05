«Besondere Atmosphäre» Ukraine-Benefizpartie spielt viel Geld ein

Petrakow betonte seine Dankbarkeit für die Unterstützung. Es sei gut gewesen zu zeigen, "dass wir als Land noch lange nicht verloren sind".

Die Ukraine will nun in den kommenden Wochen weitere Tests bestreiten. Den Spielern aus der einheimischen Liga fehlt seit Kriegsbeginn Wettkampfpraxis und Anfang Juni will sich das Team über die Playoffs für die Weltmeisterschaft in Katar qualifizieren. Am 1. Juni steht das Halbfinale in Schottland an. Gewinnt die Ukraine, spielt sie vier Tage später gegen Wales um die WM-Teilnahme.