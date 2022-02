Besenwirtschaft des Weinguts Waldbüsser Die Biertische sind Geschichte

Erst Stall, dann Flaschenlager, dann Besenwirtschaft

Der jetzige Umbau ging in den vergangenen Wochen über die Bühne. Die Planungen liefen freilich schon länger. Im Lockdown kam bei der Familie Waldbüsser zunächst die Idee auf, einen Verkaufsautomaten für Wein aufzustellen. Letztlich entschied man sich dann aber doch für eine andere Investition: die Neugestaltung der Weinstube. Dass es dabei den Biertisch-Garnituren an den Kragen geht, hatte einige Gründe. „Die Leute haben gerade für Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstage oft nach einer entsprechenden Bestuhlung gefragt“, erklärt Marleen Waldbüsser. Außerdem sitzen viele Gäste wohl lieber auf Stühlen, so ihre Beobachtung. Denn die Ecke in der Besenwirtschaft, wo bislang schon einige Stühle standen, sei immer zuerst belegt gewesen.