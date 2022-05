Besen in Billensbach Der Weinstube Schäfer droht das Aus

Und nicht nur das. Zuletzt standen sie und ihr Mann im Großmarkt auch vor leeren Regalen. „Jeden Donnerstag überlegen wir momentan: Gibt es dieses Wochenende überhaupt Pommes oder etwas anderes? Haben wir privat noch etwas Öl oder Mehl oder müssen wir Sachen von der Karte nehmen?“, so die gebürtige Berlinerin. Zu der Planungsunsicherheit und den gestiegenen Einkaufskosten kommt auch noch: Die Getränke- und Essenspreise wurden bereits bereits vor Corona etwas angepasst, eine erneute Preissteigerung würden von den Gästen wohl kaum angenommen, glaubt das Ehepaar. Das zweite Problem: Seit Corona steht zudem ein Tisch weniger im Innenbereich. „Die Leute achten einfach etwas mehr auf Abstand, weshalb wir das nicht rückgängig machen können“, sagt Oliver Schäfer. Heißt aber auch: Weniger Plätze, weniger Einnahmen.

Seit Corona kommen nicht mehr so viele Gäste wie zuvor

Der fehlende Tisch ist das eine Problem. Das größere ist derzeit aber, dass der Familie insgesamt die Gäste fehlen. „Seit Corona kommen nicht mehr so viele wie vorher. Das hat sicherlich verschiedene Gründe. Einer kann sein, dass die Menschen weniger Geld in den Taschen haben“, so der 51-Jährige, der an den Wochenenden als Koch in der Küche steht. Ein anderer, dass man in Billensbach ziemlich ab vom Schuss sei. Das Ehepaar will aber nicht nur äußere Faktoren für die Situation verantwortlich machen, sondern ist durchaus auch selbstkritisch. „Zum einen hatten wir Probleme mit der Bedienung. Außerdem werde ich manchmal als unfreundlich wahrgenommen. Aber die Lage ist seit Monaten sehr ernst und wir sind alle extrem angespannt“, sagt Annett Schäfer.

Mit neuen Ideen will man noch einmal alles versuchen

Für ihre Schwiegermutter, die seit den 80ern für ihre Besenwirtschaft lebt, und auch für die gemeinsamen Kinder Niklas (3 Jahre) und Melissa (6 Jahre) wollen die 36-Jährige und ihr Mann die Stube jedoch unbedingt erhalten. Ihr Plan deshalb: Neue Wege gehen und damit das drohende Aus versuchen zu verhindern. „Wir können das tun oder resignieren“, sagen beide – und haben einige Ideen. Vom eigenen Sirup, den das Paar anbieten will, bis hin zu Gerichten mit Ziegenfleisch von den eigenen Ziegen vom Hof. Auch könnten sie sich einen Streichelzoo vorstellen. Denn neben Schwarzhalsziegen wohnen auf dem Gelände rund um die Besenwirtschaft auch noch Schwarznasenschafe, Hühner und Wachteln. Im Besen findet sich seit Kurzem nun auch ein kleiner Hofladen, hier will die Familie das Sortiment stetig erweitern. Ob das was bringt? „Wir wissen es nicht. Aber wir wollen, dass es hier weitergeht“, sagt die 36-Jährige.