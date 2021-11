Beschränkungen Handel 2 G in 24 Kreisen – Lage spitzt sich zu

Stuttgart - Noch in der Nacht zum Mittwoch hat Sabine Hagmann die Mail an die Händler in Baden-Württemberg verschickt, um die neuen Coronabeschränkungen zu erklären. Wieder einmal war der Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands Baden-Württemberg nicht viel Zeit geblieben. Am Abend hatte die Landesregierung die neue Coronaverordnung verkündet, die auch für den Einzelhandel die Maßnahmen seit Mittwoch verschärft.