Beschlussvorlage zum Corona-Gipfel Regeln für Veranstaltungen sollen Bestand haben

Höchstgrenzen für Zuschauer

Für die Zulassung von Zuschauern gibt es derzeit unterschiedliche Höchstgrenzen in den Ländern: In Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen dürfen derzeit überhaupt keine Fans in die Arenen. Dagegen spielte der Fußball-Drittliga-Tabellenführer 1. FC Magdeburg am Sonntag gegen den TSV Havelse vor 13 385 Zuschauern. Das ließ die Verordnung in Sachsen-Anhalt zu, laut der die Stadien bis zu 50 Prozent gefüllt werden dürfen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte sich zuletzt dafür eingesetzt, auch im Profisport bald wieder Zuschauer zuzulassen. Er werde bei der Bund-Länder-Runde dafür werben, sagte der CSU-Chef am Freitag. Zunächst wolle er schauen, ob man eine einheitliche Linie hinbekomme, notfalls wolle Bayern aber auch alleine handeln.