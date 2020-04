Beschluss zu Marbacher Krankenhaus Durchbruch bei Klinik-Pingpong in Sicht

Marbach - Seit sage und schreibe zwei Jahren wird nun um die Zukunft des Marbacher Gesundheitscampus gerungen, werden Vorschläge unterbreitet, diskutiert und oft wieder zurückgewiesen. Dieses Pingpong-Spiel, wie es Olaf Sporys am Freitagmittag in der Sitzung des Kliniken-Aufsichts nannte, dürfte nun ein Ende haben. Sporys, der in der Regionalen Klinik Holding GmbH die Weiterentwicklung des Gesundheitscampus in der Schillerstadt begleitet, legte ein Konzept vor, das das Gremium mit großer Mehrheit absegnete. Wichtig zudem, dass es sich um Vorstellungen handelt, die im Wesentlichen auch der Marbacher Bürgermeister Jan Trost mittragen konnte. „Das Ganze ist jetzt auf dem richtigen Weg“, konstatierte er. Überdies müsse man irgendwann auch den Schmetterball setzen und einen Punkt machen, griff er das Bild von Olaf Sporys auf.