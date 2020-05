Beschluss in Großbottwar Keine Gebühren für Kindergarten

Der Gemeinderat Großbottwar hat in seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig entschieden, dass die bereits im März eingezogenen Kindergartengebühren für den Monat April wegen der Corona-Schließung an die Eltern rückerstattet werden. Zudem werden die Monatsbeiträge für Mai und Juni ausgesetzt – eine nachträgliche Erhebung wird es aber geben, sofern die städtischen Einrichtungen doch früher wieder geöffnet werden. Weiterhin den Beitrag zu bezahlen haben Eltern, für deren Kind die Notbetreuung in Anspruch genommen wurde oder wird. Verhandelt werden müsse noch, was den privaten Träger Itzebitz angebelangt, bei dem sich die Situation während der Corona-Zeit etwas anders darstelle, sagte Bürgermeister Ralf Zimmermann.