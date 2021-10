Beschilderung endet in Murr Die Suche nach dem richtigen Radweg

Einen konkreten Vorschlag für einen Trassenverlauf hat der Steinheimer Grünen-Stadtrat Rainer Breimaier in der Projektgruppe der Stadt Steinheim unterbreitet. „Auf uns sind Bewohner aus Höpfigheim zugekommen, deren Kinder mit dem Rad direkt nach Marbach ins Schulzentrum fahren wollen.“ Breimaier, der selbst in dem Steinheimer Teilort wohnt, kennt die Krux der steilen Anstiege in Richtung Murr. „In der Fichtenstraße komme ich am Ende selbst mit meinem Rennrad nicht hoch.“

An der Autobahnbrücke führen Feldwege in Richtung Murr

Die Lösung könnte laut Breimaier darin liegen, dem offiziellen Radweg, der durch Höpfigheim führt, westlich in Richtung A 81 zu folgen. „Dort gibt es eine Autobahnbrücke, vor der man links hinunter nach Süden fahren sollte.“ Dann würden sich auf Murrer Gemarkung Feldwege auftun, die man besser benutzen könne, als die Kreisstraße 1609. Er sei gespannt, ob dieser Vorschlag von den Verwaltungen in Steinheim und Murr möglicherweise sogar zeitnah interkommunal umgesetzt werden könnte.

Zumindest für Familien könnten die Feldwege, die vor der Autobahnbrücke erreichbar sind, eine sinnvolle Alternative zur K 1609 sein, sagt Waltraud Häfner, Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs in Marbach. Für sportlichere Radler sei die Straße aber durchaus geeignet, da dort nicht so viel Verkehr unterwegs sei.