Beschädigungen in Steinheim Vandalismus am Schulgelände und an der Brücke

Zu einem Fall von Vandalismus ist es aber auch im ruhigen Teilort Kleinbottwar gekommen. Dort haben Unbekannte die vom Bürgernetzwerk Steinheim angebrachten und erst am Samstag frisch bepflanzten Blumenkästen an der Bottwarbrücke zerstört, wie Michael Bokelmann vom Netzwerk am Donnerstag fassungslos feststellte. „Ich hab erst gedacht, da hat jemand die Kurve nicht gekriegt“, sagt er. Dann jedoch habe er gesehen, dass bis auf einen noch vollständigen Kasten die Pflanzen aus allen anderen herausgerissen und in den Fluss geworfen worden waren. Zwei Kästen hätten komplett gefehlt, einer davon sei ebenfalls in der Bottwar gelandet. Er baut darauf, dass sich der Verursacher meldet „und als Wiedergutmachung im Sommer mal einen Monat lang die Pflanzen gießt.“ Den materiellen Schaden beziffert er mit stark 100 Euro. „Doch es geht mir nicht ums Geld.“