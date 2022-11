Niedersachsen Rockerboss Hanebuth wegen Schlägerei verurteilt: Geldstrafe

In erster Instanz hatte das Amtsgericht Hannover im August 2020 ebenfalls Geldstrafen in vierstelliger Höhe verhängt. Bei der neuerlichen Verurteilung zu Geldstrafen gehe es nicht darum, "irgendein Exempel zu statuieren gegenüber irgendeiner Gruppierung", betonte Goldmann. Die Verteidiger kündigten an, das Urteil zunächst "sacken lassen" zu wollen. Auf ihr letztes Wort verzichteten die verurteilten Männer, sie schlossen sich ihren Anwälten an. Hanebuth tat dies mit den Worten: "Ich bin sprachlos."