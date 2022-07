Berufung Prozess gegen Johnny Depp: Amber Heard will Urteil anfechten

Fairfax - US-Schauspielerin Amber Heard (36) will gegen das Jury-Urteil im Verleumdungsprozess zwischen ihr und ihrem Ex-Mann Johnny Depp (59) in Berufung gehen. Ihr Anwaltsteam habe am Donnerstag das Gericht in Fairfax County im US-Bundesstaat Virginia darüber informiert, berichtete das Branchenblatt "Deadline.com" unter Bezug auf Gerichtsunterlagen.