Berufsinformationsmesse am FSG in Marbach Der Beginn einer Reise ins Unbekannte

Marbach – Ein Sprichwort besagt, dass „an den entscheidenden Kreuzungen des Lebens keine Wegweiser stehen“. Am Friedrich-Schiller-Gymnasium (FSG) in Marbach wurden am Mittwoch dagegen ganz viele berufliche Wegweiser in die unterschiedlichsten Richtungen geboten. Was für Maria Hirschmann von der Agentur für Arbeit mit ihrem Vortrag das Ende von 35 Berufsjahren markierte, war für die Schüler der neunten Klassen der Beginn einer Reise ins Unbekannte.