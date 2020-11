Berühmter Hitchcock-Thriller Alicia Vikander legt "Bei Anruf Mord" als Serie neu auf

Als Vorlagen dienen das Kriminalstück "Dial M for Murder" (1952) des Dramatikers Frederick Knott und Alfred Hitchcocks Verfilmung von 1954 mit Grace Kelly (1929-1982) in der Hauptrolle. Sie spielt eine reiche Frau in einer unglücklichen Ehe mit einem alternden Playboy. Der heckt einen raffinierten Mordplan aus, um die Gattin aus der Welt zu schaffen, der am Ende jedoch scheitert. Den Berichten zufolge soll das Projekt nun aus der Perspektive der Ehefrau erzählt werden.