Berühmte Katzen Stars auf vier Pfoten

Larry the Cat

Larry lebt seit 2011 in der Downing Street Number 10 in London – der Amtswohnung des britischen Premiers. Unter David Cameron, der von 2010 bis 2016 Premierminister war, traf der Kater sogar den damaligen US-Präsidenten Barack Obama. Aktuell gehört er zum Team von Boris Johnson, jagt Mäuse und kommentiert auf einem satirischen Twitter-Account mit fast 400 000 Followern das politische Geschehen. Übrigens: Auch Winston Churchill (1874–1965) hatte in den 40er Jahren schon einen sogenannten Chief Mouser: Nelson.