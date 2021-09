Berthold-Leibinger-Stiftung Ein Fest der Wissenschaft

Ditzingen - Ein richtiger Festakt mit knapp 300 Gästen aus mehreren europäischen Ländern, einige davon auch aus den USA – das stellt in Corona-Zeiten eine große Herausforderung dar. Die Berthold-Leibinger-Stiftung hat sich ihr gestellt und enormen Aufwand betrieben, um einen solchen Festakt in einem infektionsfreien Umfeld stattfinden zu lassen. Vor der Veranstaltung am Freitagabend bei der Firma Trumpf in Ditzingen wurden alle Gäste einem PCR-Test unterzogen, diejenigen ohne 24-Stunden-Nachweis zusätzlich auch einem Antigen-Schnelltest. Dafür stand eigens ein mobiles Labor bereit. Als Peter Leibinger, Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung und Technischer Direktor von Trumpf, im Betriebsrestaurant „Blautopf“ zur Begrüßung ans Rednerpult trat, konnte er freudig feststellen: „Es ist wunderbar, wieder mit Menschen zusammen zu sein.“ Dem „Fest der Wissenschaft“, das auf Berthold Leibinger zurückgeht, den 2018 verstorbenen Seniorchef des Werkzeugmaschinenherstellers Trumpf, stand nichts mehr im Wege.