Staatsanwaltschaft Durchsuchung in AfD-Bundesgeschäftsstelle in Berlin

Der Rechtsausschuss hatte das dem Parlament zuvor vorgeschlagen, "in der Erwägung", dass Meuthen "in seiner Eigenschaft" als AfD-Chef in den Jahren 2016, 2017 und 2018 bei der Vorlage von Rechenschaftsberichten "angeblich unzutreffende" und "angeblich falsche oder unvollständige" Angaben gemacht habe, wie es im Beschlussvorschlag des Ausschusses hieß. Genannt wurden darin etwa "angeblich unzutreffende Angaben zu Leistungen in Höhe von insgesamt 89 800 EUR (...), die er von einer schweizerischen Gesellschaft in Form von Anzeigen, Wahlplakaten, Flyern, Plakaten und Grafiken für seinen Wahlkampf als Kandidat der AfD für die Landtagswahl in Baden-Württemberg vom 13. März 2016 erhalten haben soll".

Meuthen: Vorwürfe sind "haltlos"

Meuthen sagte der dpa am Mittwoch, die AfD habe ihn über die Durchsuchung der Geschäftsstelle informiert. Dies sei sein erster Kontakt mit der Partei seit seinem Austritt gewesen. Weder sein Büro noch seine Privaträume seien durchsucht worden. Er sei nach wie vor der Auffassung, dass die Vorwürfe gegen ihn "haltlos" seien, fügte er hinzu. Der ehemalige AfD-Vorsitzende sagte: "Ich bin heilfroh, dass sie jetzt endlich ermitteln, damit das zu Ende gebracht wird."

Die beiden Co-Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla kritisierten das Vorgehen der Ermittler. Weidel bezeichnete es als "äußerst ungewöhnliche und äußerst unverhältnismäßige Maßnahme zur Einschüchterung der AfD als wichtigster Oppositionspartei in Deutschland". Chrupalla sagte: "Wenn uns die Staatsanwaltschaft vorab gefragt hätte, hätten wir entsprechend geantwortet und Unterlagen zur Verfügung gestellt." Seinen Angaben zufolge wurden "komplette Festplatten, Postfächer und Dateiordner kopiert". Der Bundesschatzmeister der AfD, Carsten Hütter, bezeichnete die Durchsuchung in der Wochenzeitung "Junge Freiheit" als "politisch motiviert".