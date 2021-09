Berliner Runde von ARD und ZDF Ein erster Flirt von Grünen und FDP

Söder stichelt wieder gegen Laschet

Und was sagt Söder gleich darauf? Es gehe jetzt noch um einige Prozentpunkte hin und her, man wisse noch nicht, ob sich das mit Platz zwei verstetige, aber es komme ja darauf an, „wem die Deutschen die Regierungsverantwortung anvertrauen“. Die Deutschen also, nicht der Bundestag – ein feiner, aber glasklarer Dissens zu Laschets Äußerungen. Auch später, als es um die starken Verluste der CSU ging und Markus Söder gefragt wurde, ob es vielleicht ein Fehler gewesen sei, dass er, Söder, „ so lange gegen Armin Laschet gekämpft“ habe – machte sich der CSU-Vorsitzende gar nicht die Mühe, dies zu dementieren. „Unser Ergebnis ist nicht ausreichend“, antwortete Söder. Schuld seien auch die Freien Wähler, die stark gepunktet hätten im bürgerlichen Lager und mit „dem Armin“ habe man gemeinsam das Tempo gemacht und eine guten Schlussspurt hingelegt. Den „Lacher“ von Laschet musste er an anderer Stelle aber auch noch einmal erwähnen.