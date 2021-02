Berliner Neuzugang Khedira startet bei Hertha: "Nicht der Big Boss"

Für Friedrich ist Khedira auch noch "ein Weltmeister, der jetzt neben mir sitzt", nicht behaftet mit der unschönen Vorsilbe Ex, die so schonungslos darauf hinweist, dass die glorreichen Tage mit dem Triumph von Rio 2014 eigentlich schon ziemlich lange her sind.

Khedira will nicht verleugnen, dass die "Zahlen nicht für mich sprechen". Kein volles Pflichtspiel hat er seit 14 Monaten bestritten. Für Europas Topniveau war er bei Juventus Turin nach diversen Verletzungen und Krankheiten nicht mehr gefragt. An seiner körperlichen Verfassung will der ausgewiesene Mentalitätsspieler aber keine Zweifel aufkommen lassen.

"Wenn man täglich mit Spielern wie Cristiano Ronaldo, Bonucci, Chiellini auf dem Platz steht, dort im Elf gegen Elf den Ball halten muss, dann verliert man nicht all zu viel an Qualität und Fitness", berichtete er von intensiven Übungseinheiten in Turin. Den Eindruck, dass das Training bei Juve für die Herausforderung bei Hertha schon als Grundlage reiche, wollte Khedira dann aber wieder verwischen.

"Da muss ich intelligent spielen, das ist mir bewusst", sagte er auch zu seiner ersten möglichen Bewährungsprobe schon am Freitag im Heimspiel gegen den FC Bayern München. Im Olympiastadion bestritt er als 19-Jähriger auch sein erstes Bundesliga-Spiel überhaupt, am 1. Oktober 2006 mit dem VfB Stuttgart. Die Rückennummer 28, die er bei den Schwaben trug, hat er nun wieder auf dem Trikot. Dardai und Friedrich spielten beim 2:2 damals für die Hertha.

