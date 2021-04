Berliner Duell Mit Khedira zum Derby-Hattrick? - Kruse hat was dagegen

Heißt auch, dass in Reihen der Unioner vor allem einer noch nicht in den Genuss eines Siegs im prestigeträchtigen und aufgeladenen Hauptstadtduell kam: Max Kruse. Einer, der auch dem Trendforscher Erik Wenzel nicht im Verborgenen blieb. "Er hat einen gewissen Glamourfaktor, ist ein bisschen rätselhaft, spielt aber unfassbar gut Fußball", sagte er der 54-Jährige in einem Interview dem "Tagesspiegel" (Samstag).

Kruse ist ein Jahr jünger als Khedira, Kruse war auch mal Nationalspieler, er brachte es aber im Gegensatz zu den 77 Partien von Khedira auf nur 14 Einsätze. Für die WM in Brasilien 2014 war er nicht nominiert worden von Joachim Löw, nach nicht einmal drei Jahren nach seinem Debüt in der Nationalmannschaft war Kruses Karriere dort schon wieder recht abrupt beendet. "Max hat sich zum wiederholten Male unprofessionell verhalten. Das akzeptiere ich nicht", erklärte Löw im März 2016. Wenige Monate zuvor hatte Kruse im letzten EM-Qualifikationsspiel gegen Georgien den 2:1-Siegtreffer erzielt.

Immer wieder machte Kruse außerhalb des Platzes Schlagzeilen, sein Vereinsportfolio reicht über Werder Bremen, den FC St. Pauli, den SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, dem VfL Wolfsburg und Fenerbahce Istanbul bis nun zu Union Berlin. Seine Erfolge: deutscher Superpokalsieger 2015/2016 mit Wolfsburg.

In Köpenick lässt sich Kruse einen lockeren Spruch auch nicht nehmen, in den sozialen Netzwerken poltert er schon mal. Aber auf dem Platz ist Kruse da - und wie. Von den 40 Toren der Unioner bisher in dieser Saison erzielte Kruse ein Viertel (10). Und das obwohl der im August verpflichte Offensivmann nach einer Verletzung im Derby-Hinspiel wochenlang ausgefallen war und zwölf Spiele nicht bestritten hatte. "Er hat Ideen, er hat Kreativität", lobte sein Trainer Urs Fischer. Einen Berliner Derby-Sieg hat er aber noch nicht - genauso wie Khedira.

