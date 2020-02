Berlinale: satirisches Nazi-Drama Lars Eidinger kommen die Tränen über die „vergiftete Gesellschaft“

Berlin - „Darüber müsste ich wahrscheinlich mit meinen Analytiker sprechen“, antwortet am Samstag bei er Berlinale der Schauspieler Lars Eidinger auf die Frage, wie er das alles schafft: Er steht ständig auf der Theaterbühne und ist beim Festival in gleich zwei Filmen zu sehen. „Ich frage mich auch, wieso ich so einen Schaffensdrang habe, jeden Tag sagen Leute zu mir: Mach mal ein bisschen weniger! Ich höre, ich wäre omnipräsent, aber ich denke in solchen Kategorien gar nicht. Was soll ich denn machen, wenn ich nichts mache, im Kaffee sitzen und Zeitung lesen? Ich schaffe lieber, teile etwas mit einem Publikum, das ist einfach lustvoll für mich, ich will kreativ sein.“ Und dann kommen Lars Eidinger die Tränen: „Ich finde, unsere Gesellschaft ist so dermaßen vergiftet, was Hass und Missgunst angeht“, sagt er mit brechender Stimme. Er versuche, Liebe in die Welt zu tragen, und bekomme dafür Hass als Antwort.