Berlinale Regisseurin Maria Schrader erforscht Roboter

Berlin - Kann man sich in einen Roboter verlieben? Regisseurin Maria Schrader (55) setzt sich mit dieser Frage in ihrem neuen Film "Ich bin dein Mensch" auseinander. Der Film mit Maren Eggert ("Giraffe") und Dan Stevens ("Downton Abbey") läuft im Wettbewerb der Berlinale, die am Montag online begonnen hat.