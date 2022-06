Berlin Villa von Bushido und Ex-Geschäftspartner wird versteigert

Die Villa von Rapper Bushido und seinem früheren Geschäftspartner in Kleinmachnow bei Berlin wird zwangsversteigert. Ein entsprechender Termin stehe an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) beim Amtsgericht Potsdam an, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag sagte. Zuvor hatte der „Stern“ berichtet. Nach Gerichtsangaben geht es um eine Zwangsversteigerung zur Aufhebung der Eigentümergesellschaft.