Berlin Verunglückter Polizist vor Tod gefilmt und verhöhnt

Berlin - Die Berliner Polizei geht gegen ein Video im Netz vor, auf dem ein verunglückter Polizeibeamter zu sehen ist. Der Kollege habe gesundheitliche Probleme gehabt und habe in der Folge in der Nacht zum Mittwoch im Stadtteil Pankow einen Unfall mit dem Einsatzwagen gehabt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der Polizist sei kurz nach der Aufnahme gestorben. Polizeipräsidentin Barbara Slowik sprach den Angehörigen ihr Mitgefühl aus und teilte mit: „Dieses Video ist abscheulich, die Veröffentlichung unerträglich! Es macht mich fassungslos und wütend.“