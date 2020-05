Berlin Tödlicher Stoß vor U-Bahn - Mehrjährige Gefängnisstrafe

Das Gericht ordnete im Urteil zudem die Unterbringung des 27-Jährigen in einer Entziehungsanstalt nach Vollzug der Haftstrafe an. Der Angeklagte erklärte, er habe keine vollständige Erinnerung an die Tat und könne nicht fassen, dass er „einen so schweren Fehler begangen habe“. Er habe den Mann nicht töten wollen.