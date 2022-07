Berlin Seniorin stirbt nach Raubüberfall - 15-Jähriger gefasst

Die 75-Jährige war nach dem Überfall in Berlin-Gesundbrunnen am vergangenen Dienstag mit Verletzungen im Gesicht und einem gebrochenen Oberschenkel ins Krankenhaus gebracht worden. Dort starb sie wenig später. Der 15-Jährige soll der Frau bei dem Überfall ins Gesicht geschlagen und dann so lange an ihrem Einkaufsbeutel gezerrt haben, bis der Henkel abriss und die Frau zu Boden stürzte.