Berlin Holocaust-Mahnmal mit eingeritzten Hakenkreuzen geschändet

Berlin - Am Holocaust-Mahnmal in Berlin-Mitte haben Unbekannte Hakenkreuze in eine der Stelen geritzt. Ein Sicherheitsmitarbeiter habe die Schändung am Freitagmorgen bei einem Rundgang an einem der Betonblöcke entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Daneben hätten die Täter einen "verfassungsfeindlichen Wortlaut" geschmiert, hieß es. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen.