Bericht von «The Atlantic» Trump: Habe gefallene US-Soldaten nie "Verlierer" genannt

Auf einem Flug von einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania nach Washington am Donnerstagabend (Ortszeit) äußerte sich Trump empört über den Bericht von "Atlantic"-Chefredakteur Jeffrey Goldberg. "Es ist eine Schande, dass eine Zeitschrift in der Lage ist, so etwas zu schreiben", sagte er nach Angaben mitreisender Reporter. Sollten die in dem Bericht angeführten anonymen Quellen tatsächlich existieren, handele es sich bei ihnen um "Gesindel" und um "Lügner".