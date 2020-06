Bericht: Trump will Truppen aus Deutschland abziehen US-Truppenabzug könnte auch Stuttgart treffen

Berlin - Der US-Truppenstandort Stuttgart könnte aus Sicht führender Außenpolitiker der Koalition von den möglichen Plänen für einen Abzug tausender Soldaten betroffen sein. „Ich möchte mich nicht an Spekulationen beteiligen, aber dass der Standort Stuttgart mit dem European Command und dem African Command betroffen sein könnte, ist nicht ausgeschlossen“, sagte der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Roderich Kiesewetter unserer Zeitung. „Es ist kaum vorstellbar, dass die USA das Drehkreuz Ramstein oder die Klinik in Landstuhl aufgeben. Der Abzug aus Stuttgart erscheint im Vergleich aus Sicht der Amerikaner einfacher.“ Auch der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Nils Schmid, hält einen Teilabzug für möglich. „Ich sehe nicht, weshalb der Standort für das European Command in Stuttgart in Frage gestellt werden könnte, aber was das African Command angeht, ist die Lage ungewisser“, sagte Schmid. Die Landesregierung und die Stadt Stuttgart kommentierten die Berichte am Samstag nicht.