Berechnung von Verivox Größter Anstieg der Energiepreise seit zehn Jahren

Der Wahlsonntag in der Schillerstadt

Live-Ticker und Wahlstudio

Wer wird die Geschicke in Marbach in den nächsten acht Jahren lenken? Die Verkündung des Wahl-Ergebnisses sowie Reaktionen zur Bürgermeisterwahl gibt es am 7. Februar ab circa 19.30 Uhr live. Der Stream ist unter www.marbacher-zeitung.de sowie im YouTube-Kanal der MZ zu sehen.