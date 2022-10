Unfall Vermisster Bergsteiger am Hochkalter tot gefunden

Ramsau bei Berchtesgaden - Fast vier Wochen lang suchten Rettungskräfte immer wieder nach einem vermissten Bergsteiger am 2604 Meter hohen Hochkalter bei Berchtesgaden - nun haben sie die Leiche des 24-Jährigen geborgen. Nach Polizeiangaben von Freitag entdeckte die Besatzung eines österreichischen Polizeihubschraubers am Donnerstagnachmittag den leblosen Körper auf einem Schneefeld in etwa 2250 Metern Höhe und alarmierte die Polizei in Berchtesgaden.