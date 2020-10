Beratung über Alternativen CDU-Parteitag in Stuttgart immer unwahrscheinlicher

Eigentlich wollte die Bundes-CDU schon im Frühjahr einen neuen Vorsitzenden wählen, musste aber schon diesen Parteitag wegen Corona verschieben. Als Kandidaten mit den besten Erfolgsaussichten bei der Wahl gelten NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz sowie der Außenpolitiker Norbert Röttgen.

Auch eine früher angedachte Verlegung des Präsenzparteitags von Stuttgart an einen anderen Ort wie beispielsweise Leipzig gilt mittlerweile angesichts der hohen Infektionszahlen als kaum realisierbar. Auch dort stünde die Partei vor dem Problem, dass eine große Zahl von Menschen zusammenkommen müsste - und dies wie bei einem Parteitag in Stuttgart auf Unverständnis stoßen würde, heißt es in der CDU. Als völlig unmöglich wurde eine Verlegung des Präsenz-Parteitags allerdings auch noch nicht bezeichnet.

In der Parteiführung hieß es weiter, eine Verschiebung des Parteitags ins kommende Jahr sei ebenfalls nicht ganz ausgeschlossen. Das Nachrichtenportal "The Pioneer" hatte zuvor berichtet, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) habe intern eine solche Verschiebung angemahnt. Allerdings wurde in der CDU betont, die Wahrscheinlichkeit sei gering, dass sich die Corona-Lage bis zum kommenden Frühjahr normalisiere. Mit einer Verschiebung auf 2021 wäre für die Vorsitzendenwahl also womöglich nichts gewonnen.

Laschet hatte kürzlich in Düsseldorf betont, bei der Entscheidung über den Parteitag müsse abgewogen werden zwischen dem Gesundheitsschutz in der Corona-Pandemie und der gesetzlichen Pflicht, alle zwei Jahre den Parteivorstand zu wählen.

