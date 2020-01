Beratung für Verschuldete Neue Anlaufstellen bei Geldproblemen

Auch das Landratsamt nimmt diese Vorarbeiten üblicherweise in die Hand. „Wir stehen aber sehr unter Zeitdruck“, sagt Alf Scheible, dortiger stellvertretender Geschäftsteilleiter in der Schuldnerberatung. Er ist daher froh über die Kooperation mit der Diakonie, die von nun an erster Anlaufpunkt für die Betroffenen aus Marbach und Umgebung ist, bevor sie ans Landratsamt verwiesen werden. „Es ist Gold wert, wenn uns die Vorbereitung abgenommen wird und die Menschen schon wissen, was auf sie zukommt. Das Ziel von uns allen ist dasselbe: Dass die Menschen aus den Schulden kommen.“