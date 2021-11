Benzin und Diesel Warum ist der Sprit so teuer?

Tanken ist für Autofahrer in Deutschland seit Wochen teuer – und ein Sinken der Spritpreise ist nicht in Sicht. In den vergangenen Wochen hatten die Spritpreise mehrjährige Höchststände erreicht. Ein Faktor für die hohen Spritpreise ist der hohe Preis für Öl – was sich aus der gesteigerten Nachfrage und gleichzeitig knappem Angebot ergibt.