Benzäcker Mundelsheim Ein Gewerbegebiet um jeden Preis?

Die Gesamtrechnung fehlt

Abgesehen davon rede man bei zwei Kilometern Trockenmauern von etwa zwei Millionen Euro an Kosten. So bleibe nur das Einkaufen von Ökopunkten, was Walter Kubach von den Linken als „Ablasshandel“ bezeichnete. Er sagte zudem, er glaube, die Bürger würden mehrheitlich für das Gewerbegebiet stimmen. „In dem Fall sollte die Gemeinde die erworbenen Flächen allenfalls als Erbpacht hergeben, dann kann man langfristig entscheiden, was damit passiert.“ Ein weiterer Mundelsheimer kritisierte: „Mir fehlt da eine Gesamtrechnung. Was kommt an Verpflichtungen auf die Gemeinde zu? Was wird investiert, wer profitiert?“