Benninger Schulweg soll sicherer werden Gordischer Verkehrsknoten ist zu lösen

All das geht nur mit dem Segen höherer Instanzen, wie in diesem Falle der Unteren Verkehrsbehörde auf Kreisebene. Abhilfe verspricht sich die Gemeinde nun vom angeforderten Lärmaktionsplan. In dem wurden von der Kreisbehörde offenbar viele Wünsche genehmigt, „denn was in dem Lärmaktionsplan steht, deckt sich weitgehend mit unseren Vorstellungen“, verriet Warthon vorab. Details dazu werden in der Gemeinderatssitzung am 9. März vorgestellt.