Benninger Planwerk eingebracht Corona wirbelt den Haushalt durcheinander

Die Ausgaben laufen aber weiter. Größter Posten sind hier die Personalaufwendungen, gefolgt von Umlagen an Kreis und Land. Aber auch Projekte stehen an. „Wir haben nicht die Liquidität für die ganz großen Sachen, aber wir müssen Dinge auch fertig machen“, so Warthon. So stehen 2021 unter anderem die Erweiterung des Wasserhochbehälters, die Sanierung der Martin-Luther-Straße sowie die Erneuerung der Wasserleitung im Bereich der neuen Umgehungsstraße an. Weitere Schwerpunkte sind unter anderem die Beteiligung an der Sanierung der Tobias-Mayer-Schule in Marbach über den Gemeindeverwaltungsverband sowie der Investitionszuschuss für den Neubau der Oscar-Paret-Schule in Freiberg.