Benninger Ortsmitte Das Ziel ist ein Haus für Begegnungen

Wohlwollend blickt Bernd Heidelbauer auf solche ökologischen Aktivitäten, doch der 74-Jährige, der in Stuttgart in den 1970er-Jahren das erste Frühstückscafé eröffnete und mit seiner kommunikativen Art Menschen verschiedener Couleur Genuss und Lebensfreude ermöglichte, will den Kreis über ökologische Vorsätze hinaus einer breiteren Schicht öffnen. Dabei hält er eigenständig Ausschau nach Investoren. Mit seinem Haus verfolgt der Gastrosoph und Menschenfischer durchaus eigene Pläne, ihm komme es vor allem auf Begegnungen an, und dies verbinde ihn mit den Vorstellungen der Eschs.

Gemeinsames Ziel: Bürger zum Engagement für das Gemeinwohl führen

Als Ideen schweben Heidelbauer ein Seniorenstüble, Auktionen mit Edel-Trödel oder Weinproben und Kleinkunst wie auch ein Haus der Künste vor. „Vereine und Menschen sollen sich vorstellen dürfen und sich einbringen können.“ Im Ganzen eines solchen Hauses könnte das Heimathafen-Projekt mit seinem Publikum sicherlich andocken. „Wir sind beide Einzelkämpfer, aber uns verbindet als gemeinsames Ziel, dass wir Bürger ermutigen wollen, sich vor Ort nachhaltig für das Gemeinwohl einzusetzen“, sagt der erfahrene Wirt, der auch die Schiffslinie Neckar-Käpt’n gastronomisch berät. Gleichwohl will sich Bernd Heidelbauer zuerst mit Architekten über die Möglichkeiten seiner Immobilie verständigen, bevor er weitere Entscheidungen trifft.

Der Genossenschaftsgedanke steht Pate

Konkrete soziale Hilfe erfahrbar zu machen oder anderen anzubieten ist wiederum Maya Esch in ihrem Wirken wichtig. Und das könnte in einem gemeinsam konzipierten Zentrum in der Ortsmitte sichtbar werden. Esch möchte das Vertrauen in das Gute stärken und Nachhaltigkeit auf möglichst viele Lebensbereiche ausdehnen. Dabei hat sie Kleidung, Möbel, ein Mitbring-Café, in dem defekte Gegenstände repariert werden können, einen Gebrauchtwarenladen, Umweltbildung, Kultur und bezahlbaren Wohnraum im Sinn. Der Genossenschaftsgedanke lasse sich mit Menschen verwirklichen, die sich gemeinsam verantwortlich fühlten.

Das Haus der Nachhaltigkeit in Ulm dient als Vorbild

Als Vorbild dient Maya Esch das Haus der Nachhaltigkeit in Ulm, das sich bemüht, die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in der Region umzusetzen und den gesellschaftlichen Wandel aktiv und demokratisch mitzugestalten – unabhängig von Einkommen, Alter, Stellung oder Weltanschauung. Dies finden Maya Esch und Bernd Heidelbauer gerade auch im Hinblick auf die Landesgartenschau 2033 in Marbach und Benningen wichtig, und so hoffen sie, Mitstreiter aus ganz verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen für ihre Projekte im Sinne der Nachhaltigkeit zu finden.

Wie können Bürger das Heimathafen-Projekt unterstützen?

Beteiligung

Das Heimathafen-Projekt in Benningen lebt von der Beteiligung. Wer die Ziele unterstützen möchte, kann durch Einkäufe im Unverpacktladen, durch das Nutzen des Lieferservices und durch einen Besuch des Cafés konkret zum Gelingen beitragen. Es geht vor allem darum, ein nachhaltiges Leben ohne Plastik, Müll und Schadstoffe zu fördern. Auch wer finanziell einen Beitrag leisten möchte, unterstützt das Gesamtprojekt. Nähere Infos für eine bis 28. Februar befristete Aktion sind auf der Plattform „StartNext“ zu finden.

Patenschaften

Eine andere Art, das Heimathafen-Projekt zu unterstützen, besteht in der Mietpatenschaft. Damit leisten Paten einen finanziellen Beitrag, mit dem Anteile der Ladenmiete gesichert werden. Je weniger Fixkosten anfallen, desto mehr Überschüsse könne der Heimathafen-Laden für Umweltprojekte verwenden, erklärt Maya Esch. Langfristig könnten Patenschaften auch Arbeitsplätze für wirtschaftlich schwache Menschen sichern.