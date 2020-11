Benninger, Marbacher und Bönnigheimer vor Gericht Viele Fragen um Massenschlägerei

In mühevoller Kleinarbeit bemühten sich Richterin, Staatsanwältin und ein Verteidiger nachzuvollziehen, was an einem Abend Ende November vergangenen Jahres in dem Ludwigsburger Fastfood-Restaurant passiert war. Die Anklage warf drei Männern zwischen 31 und 23 Jahren vor, eine Massenschlägerei angezettelt zu haben. Der 31-Jährige sollte nach einem verbalen Streit einem 22-Jährigen einen Faustschlag versetzt haben. Als ein 23-Jähriger diesem zu Hilfe kommen wollte, sollen die beiden anderen Angeklagten ihn weggezogen haben und ihm Tritte und Schläge gegen den Kopf versetzt haben, bis sich beide Opfer auf die Toilette flüchten konnten. Beim 22-Jährigen wurde die Schulter ausgekugelt, der 23-Jährige erlitt schwere Schmerzen und Kopfverletzungen.