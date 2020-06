Benninger Hausarztpraxis Rüter schließt Der Mensch stand immer im Mittelpunkt

Für seine Patienten hat sich Gernot Rüter viel Zeit genommen. Einige wurden bereits von seinem Vater behandelt. Viele wurden mit ihm älter. Für ganze Familien- Generationen war er eine wichtige Vertrauensperson. Und nicht nur für sie. Auch das Praxisteam der Rüters verliert mit ihren Chefs wichtige Weggefährten. Conny Walz arbeitet seit 43 Jahren in der Praxis. „Uns ist zum Heulen. Die Beiden sind etwas ganz Besonderes. Sie haben unser aller Leben stark geprägt“, spricht sie ihren Kolleginnen aus der Seele. Der Chef habe sich nie aus der Ruhe bringen oder drängeln lassen. Auch wenn die nächsten Patienten warteten. „Er war sehr feinfühlig, sehr empathisch und hatte was die Diagnosen angeht auch oft den richtigen Riecher.“ In den vergangenen Tagen und Wochen sind schon viele Tränen in der Praxis geflossen. „Bei manchen Patienten bricht fast so etwas wie eine Panik aus“, erzählt Martina Amft. Auf dem Wohnzimmertisch der Rüters stapeln sich schon die Abschiedsgeschenke. Eine Wertschätzung, die ihre Bedeutung für das Leben vieler spiegelt. Seit 47 Jahren kennen sich Ulrike und Gernot Rüter. Das erste Mal begegnet sind sich beide während des Studiums in der Disco in Freiburg. Die Liebe schlug wie ein Blitz ein. Nach einer Woche stand der Beschluss zu heiraten. 1980 taten sich die beiden in der Praxis zusammen. Neben der Arbeit vor Ort war Gernot Rüter der Austausch mit Kollegen aus unterschiedlichen Disziplinen in einer Balint-Gruppe in Stuttgart wichtig. In der von einem Psychotherapeuten geleiteten Arbeitsgruppe wird über schwierige Fälle gesprochen. Aber auch die Treffen des Hausärztlichen Qualitätszirkels Marbach und der Austausch und das gemeinsame Forschen und Veröffentlichen von Studien war ihm immer wichtig. Insofern überrascht es nicht, dass der 70-Jährige im Ruhestand zusammen mit einem Medizinsoziologen ein Buch über Hausarztmedizin schreiben will.