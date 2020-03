Benninger hat allerlei Drogen in seiner Wohnung gehortet Partyvorrat oder Drogenhandel?

Benningen - Für eine bevorstehende Party mit seiner Freundin soll ein 40-Jähriger in seiner Wohnung in Benningen allerlei Drogen gehortet haben. Das berichtete er am Dienstag jedenfalls so vor dem Strafgericht Marbach. Mit dieser Sicht der Dinge wollte der Mann den Vorwurf der Anklagebehörde, einen gewerbsmäßigen Handel mit Rauschgift aufgezogen zu haben, abwenden. Schließlich wirkt sich der Unterschied empfindlich auf das Strafmaß aus.