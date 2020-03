Benninger Bürgermeister Klaus Warthon begrüßt 22 neue Bürger Die Gründe für den Umzug sind so vielfältig wie die Menschen selbst

Josephine Hörner war ebenfalls mit ihrem Freund dabei. Sie ist Berlinerin, er waschechter Benninger. Zuvor hat sie in Stuttgart gelebt. Eine wesentlich weitere Anreise hatte dagegen An de Vis-Uxa. Auch sie ist mit ihrem Partner hier und der Liebe wegen von Belgien umgesiedelt. Schwäbisch-italienischen Charme brachte Stefano Spinelli mit. Bisher hatte er mit Partnerin in Kornwestheim gewohnt. In Benningen haben sie eine neue Wohnung gefunden. Stefano kam vor 30 Jahren aus Italien ins Schwabenland und liebt ganz besonders die Natur in den Neckarauen.