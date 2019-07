Benningen/Wassersport Zwei Titel für die Benninger Motorbootfahrer

Benningen - Sehr erfolgreich verliefen die Jugend-Landesmeisterschaften der Motorbootsportler am vergangenen Wochenende aus Sicht des ausrichtenden MBC Benningen. Am Samstag standen dabei zunächst die Wettbewerbe im Motorbootslalom in Schlauchbooten auf dem Programm. Fahrerinnen und Fahrer im Alter von sechs bis 27 Jahren waren in insgesamt acht verschiedenen Altersklassen am Start. Der zu bewältigende Parcours wurde dabei mit jeder Altersklasse schwieriger. Mussten die jüngsten Fahrer die Tore nur umfahren, kamen stufenweise weitere Aufgaben und Schwierigkeitsgrade hinzu. So mussten die Tore zum Teil auch im Rückwärtsgang durchfahren. Eine weitere Steigerung bildete der Kreisel. Die erfahrensten Fahrer mussten zusätzlich das sogenannte Mann-über-Bord-Manöver absolvieren. Fehler bei dieser oder einer anderen Übung kosten die Starter Strafsekunden.