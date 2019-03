Benningen Vom Hochwasser bis zum Supermarkt

Wegen der Top-Anbindung an die weitere Umgebung durch die S-Bahn hätte sich wohl manch einer zur Ansiedlung entschlossen, mutmaßt der Bürgermeister. Ganz aktuell habe er erfahren, dass der 15 Minuten Takt noch in diesem Jahr auf 12.30 Uhr vorgezogen werden soll. Das schnelle Fortkommen würde sich aber leider eher negativ auf die Einkaufsmöglichkeiten des Orts auswirken, vermutet der Schultes. Man wünsche sich eine Erweiterung des Angebots. Der bestehende Supermarkt soll aber in diesem Jahr noch vergrößert werden, so Warthon. „Im April tut sich was“, erklärte er zum „ewigen“ Bauprojekt Umgehungsstraße, das seit den 1990ern Thema ist. Ein Bürgerbus soll Anfang Mai seine ersten Runden drehen, erfuhr man zu Aktuellem. Zukunftsvisionen zeichnete der Bürgermeister etwa mit einem neuen Parkdeck an der S-Bahn, dem Umbau des Kelterplatzes und einer aktuell diskutierten Gartenschau, die aber frühestens 2031 erfolgen würde, so Warthon. Das Thema Linienbusverkehr, den es in Benningen bisher nicht gibt, wurde zwar von einem Neubürger angefragt, aber während der Präsentation nicht besprochen.