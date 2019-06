Benningen Vollsperrung der Landesstraße

Das Land Baden-Württemberg investiert rund 700 000 Euro in den Erhalt der L 1138 zwischen Freiberg und Benningen. Die Sanierung soll über Pfingsten erfolgen. Um die Be­einträchtigungen – vor allem für die Gewerbebetriebe – so gering wie möglich zu halten, wird der 1,9 Kilometer lange Streckenabschnitt in der Zeit von Freitag, 7. Juni, 18 Uhr, bis Dienstag, 11. Juni, 5 Uhr, voll gesperrt. Der Verkehr wird über eine Umleitung geführt. Diese erfolgt über die Ludwigsburger Straße und die K1632 in beide Richtungen. Eine Zufahrt in die Ge­werbegebiete „Neckar II“ (Freiberg) sowie auch „Unteres Wörth“ (Benningen) ist nicht möglich. „Neckar I“ ist über die Straße „Am Altneckar“ sowie die Mar­bacher Straße anfahrbar.