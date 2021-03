Benningen Vielfältige Testmöglichkeiten

Um die Idee einer kostenlosen Testung für alle Menschen am Ort ermöglichen zu können („Bürgertests“), kann in Zusammenarbeit mit der Gemeinschaftspraxis Benningen, der Palm’schen Apotheke in Freiberg am Neckar, dem DRK-Ortsverein und einigen Freiwilligen ein gutes Netz von Testmöglichkeiten angeboten werden. Die Gemeinschaftspraxis im Be-Carré bietet von Montag bis Freitag jeweils von 11.30 bis 12 Uhr die Möglichkeit zum Testen an. Hinzu kommt eine morgendliche Stunde von 6.30 bis 7.30 Uhr am Montag und Donnerstag. Die Termine können telefonisch oder im Internet (www.praxis-benningen.de) vereinbart werden.