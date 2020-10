Benningen verliert 2:6 In Hälfte zwei brechen die Dämme

Zumindest zu Beginn waren die Gäste vom Neckar mindestens gleich auf. Can Dogan hatte auch die frühe Führung auf dem Fuß, er zielte aber aus zehn Metern zu hoch (3.). Glück hatte Benningen, als erst Ahmet Kocaaga aus fünf Metern an Keeper Giovanni Trovato scheiterte, und Tim Widmaier im Nachfassen vorbei köpfte (7.). Benningen wurde gefährlich, sobald sich ein Konter ergab. So etwa in Minute 16, als Marco Djurdjevic blitzschnell schaltete und Roberto Cappella rechts auf die Reise schickte. Doch nach dessen Hereingabe scheiterte Patrick Flamm aus kürzester Distanz am Torwart. Besser klappte es eine Viertelstunde später: Djurdjevic leitete per Freistoß ein, Roberto Cappella schoss aufs Tor, wo der aufgerückte Marvin Schnalke am langen Pfosten den Fuß hinhielt – die Führung.