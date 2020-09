Benningen unterliegt 1:2 Nadelstiche bringen TSV um Punkte

Bitter ist das vor allem, weil Benningen in der ersten Halbzeit klar überlegen war und allein in diesen 45 Minuten sieben gute Chancen vergab. Hauptakteur war dabei erneut Angelo de Capua, der zunächst im Zwei-Minuten-Takt in Aktion trat. Erst legte er sich allein aufs Tor zustürmend den Ball zu weit vor (8.), dann parierte der Keeper zwei Schüsse von ihm (10., 12.), und schließlich flog der Ball nach einer verunglückten Torwart-Rettungsaktion und de Capuas 25-Meter-Schuss aufs leere Tor knapp links vorbei (14.). Später schoss auch Roberto Cappella Zentimeter links vorbei (35.), fünf Minuten später traf Marco Djudjevic nach feinem Zuspiel von de Capua per Heber nur den Innenpfosten. „In der ersten Hälfte müssen wir den Sack eigentlich schon zumachen. Hätte es 3:1 gestanden, hätte das den Spielverlauf widergespiegelt“, haderte Trainer Lembeck. Doch solche Tage gebe es eben auch – und dass das 0:1 dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte fiel, passte ins Bild. Fatih Yenisen traf von links ins lange Eck. Zuvor waren die Hausherren, die mit dem schnellen Angriffsspiel der Benninger große Probleme hatten, kaum offensiv in Erscheinung getreten.