Benningen Sein Fußballerherz schlägt für die Blauen

Benningen - Ein Leben ohne Fußball. Ginge sicher irgendwie, wäre aber halb so schön. Schon als kleines Kind ist Christian Hutter König Fußball verfallen. „Mir hat jede Sportart Spaß gemacht, bei der Bälle im Spiel waren, aber wenn du einmal die Leidenschaft für Fußball entdeckt hast, dann willst du nichts anderes mehr“, sagt der heute 33-Jährige und schmunzelt. Aufgewachsen in Benningen trat er in der E- und D-Jugend beim TSV 1899 Benningen gegen das runde Leder. Dann wechselte Hutter zum SGV Freiberg, wo er bis zur A-Jugend mit seiner Mannschaft Erfolge feierte. Danach kam das Abitur und damit die Weichenstellung: Liegen die Ambitionen im Fußballerischen oder geht’s an eine Uni? Hutter entschied sich für Letzteres und studierte an der Universität Hohenheim Wirtschaftswissenschaften. Dem Fußball treu blieb er dennoch: Als defensiver Mittelfeldspieler von 2004 bis 2008 in der ersten und zweiten Mannschaft beim TSV 1899 Benningen in der Heimat.