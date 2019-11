Benningen/Ringen Verdienter Heimsieg im Kirbe-Kampf

Im ersten Kampf konnte sich Nachwuchsringer Ermikan Mehmedov (57 kg/griechisch-römisch) gegen den routinierten Ralf Pfisterer nicht durchsetzen. Der Gast punktete vor allem am Boden und siegte noch in der ersten Minute vorzeitig mit 16:0. Eine starke Leistung zeigte Maciej Balawender (130 kg/Freistil), der es mit dem mehr als 20 Kilogramm schwereren Max Knobel zu tun bekam. Balawender diktierte das Geschehen auf der Matte und holte in der sechsten Minute die entscheidende Wertung zum 15:0-Überlegenheitssieg. Kurzen Prozess machte Stoyko Rusev (61 kg/Freistil) mit seinem Kontrahenten Lorenz Sturm. Der RSV-Athlet war ständig in der Offensive und feierte in der zweiten Minute beim Stand von 14:0 einen Schultersieg. Im Stand bot René Würth (98 kg/griechisch-römisch) dem italienischen Auswahl-Ringer Mirco Minguzzi Paroli, doch am Boden holte der starke KG-Athlet die Wertungen zum 16:0-Überlegenheitssieg in der dritten Minute. Im letzten Duell vor der Pause hatte Arkadiusz Gucik (66 kg/griechisch-römisch) mit David Kraus einen äußerst unbequemen Gegner, doch Gucik behielt den Überblick und feierte in der fünften Minute einen 19:4-Überlegenheitssieg – zur Halbzeit führten die Benninger mit 12:8.